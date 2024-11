Enem 2024: Candidato é preso enquanto fazia prova do primeiro dia

Um candidato do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do município de Coari, no Amazonas, foi preso enquanto realizava a prova do 1º dia neste domingo (3). O homem, identificado como Halleson Acionar de Lima, de 26 anos, é acusado de ter praticado um roubo em 2018, no município de Fonte Boa, no mesmo estado.

Ele estava foragido desde a época do crime e tinha um mandado de prisão em aberto. Segundo a Delegacia Interativa de Polícia Civil (DIP), Halleson foi localizado pelo sistema de inteligência e foi preso ainda dentro da escola onde realizava o exame.

A Polícia também informou que estava monitorando o suspeito e o sistema de inteligência verificou que ele iria fazer a prova. Daí foram até o local e o prenderam As informações são do Portal do Holanda.

