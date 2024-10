VÍDEO: candidato é preso com dinheiro escondido dentro do sapato no Ceará

O candidato a vereador Diano Rodrigues (União) foi preso em flagrante no Aracati (CE) por suspeita de compra de votos neste domingo (60) de eleições municipais. Um vídeo da Polícia Militar registrou o momento da prisão, no qual diversas notas de R$ 20 foram encontradas escondidas no sapato do candidato.

VEJA MAIS

“Quanto é que o senhor estava pagando por voto? O senhor sabe que está cometendo um crime eleitoral?”, pergunta uma voz masculina na gravação.

Durante a abordagem, Diano Rodrigues negou estar cometendo crime eleitoral. Ao ser questionado sobre as notas encontradas na sola do sapato, afirmou: "É porque eu ando com dinheiro."

O candidato foi conduzido à Polícia Federal.