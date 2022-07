Endometriose: doença que acomete Anitta afeta uma a cada 10 mulheres no Brasil

Esta semana a cantora Anitta usou as redes sociais para contar que passará por uma cirurgia após ter sido diagnosticada com endometriose. A doença atinge uma a cada 10 mulheres no Brasil. Em 2021, mais de 26,4 mil atendimentos foram feitos no Sistema Único de Saúde (SUS) e oito mil internações foram registradas na rede pública, de acordo com o Ministério da Saúde. Em Belém, os casos de endometriose não são notificados, mas muitas mulheres também convivem com o problema.

É o caso da autônoma Rafaella Caroline Lopes, de 27 anos. Ela conta que descobriu a endometriose há aproximadamente um mês, depois de um ano e meio suportando dores intensas e desconfortos que pioravam mês a mês:

“Antes da minha menstruação descer, eu sentia uma dor de cólica muito grande, e a menstruação também vinha muito intensa, chegando a durar 8 dias. Eu também sentia meus seios incharem, sentia enjoo, dor de cabeça forte e, com o passar do tempo, foi piorando”.

Rafaella já é mãe de dois filhos e lembra que a dor da cólica era tão forte que parecia com a dor do parto. Com o enjôo associado, as pessoas costumavam suspeitar de gravidez, mas Rafaella sabia que não era possível, porque já era operada para não ter mais filhos.

“Quando eu comecei a ter dor após relações sexuais, cheguei a considerar que tivesse alguma relação com meus partos anteriores. Mas não fazia muito sentido, porque meu último parto foi em 2018, e as dores começaram mais de um ano depois”.

Com a intensificação dos desconfortos, Rafaella buscou por orientação médica. Após os exames, recebeu o diagnóstico de endometriose. “O resultado veio depois de uma transvaginal. Então eu conversei com a médica e, como eu já tenho dois filhos, nós optamos pelo tratamento cirúrgico, a histerectomia”.

Apesar do alívio de saber que ficará livre da endometriose, Rafaella lamenta que tenha suportado tantas dores e precise passar por um procedimento mais invasivo. Por isso, ela deixa o alerta: “Quando a mulher sente qualquer coisa, é preciso buscar ajuda médica. As pessoas consideram que mulher sentir dor é normal. A gente acaba se acostumando com isso, mas a dor sempre deve ser investigada”.

Dores podem ser alerta para endometriose

A ginecologista Larissa Loyola concorda e reafirma o conselho. Ela conta que as dores são o principal sintoma que acende o alerta para a endometriose, e elas podem se manifestar de diversas formas:

“Existem várias características clínicas que levam à suspeita da endometriose: dor pélvica crônica, dismenorreia (dor de cólica, no período menstrual), a dispareunia (dor na relação sexual) e disquesia (dor ao evacuar). Além das dores, uma suspeita também é a dificuldade em engravidar (infertilidade)”, detalha a médica.

Endometriose pode ter várias causas

A ginecologista ressalta que a endometriose é caracterizada pela presença do tecido endometrial, a camada mais interna do útero, fora deste local, seja no intestino, nos ovários, nos ligamentos uterinos ou em outra região. Esse problema pode ser provocado por múltiplos fatores:

“Existem várias teorias, como a da menstruação retrógrada, que em vez de descer para o colo uterino, sobe para a região pélvica; a teoria iatrogênica, que ocorre depois de algum procedimento cirúrgico, como a cesária ou miomectomia. Tem também as teorias imunológicas, de que a doença seria provocada por algum mecanismo imunológico deficiente, além dos fatores de hereditariedade”.

Se não tratada, a endometriose pode progredir para quadros mais graves, chegando a provocar obstrução de alguns órgãos, infertilidade e perda da qualidade de vida da paciente: “Dependendo da posição em que o tecido está progredindo e do grau de acometimento, a endometriose pode levar à obstrução intestinal, obstrução dos ureteres, podendo levar à perda do rim, e também provocar infertilidade, além da piora aguda das dores, levando a mulher a uma série de debilidades”, explica a ginecologista.

Diagnóstico e tratamento devem ser precoces

Para evitar o avanço da doença, Larissa orienta que, ao primeiro sinal de dor, a mulher deve procurar o médico especialista e solicitar os exames capazes de diagnosticar a endometriose, a saber: a ultrassonografia transvaginal e a ressonância nuclear magnética, ambas com preparo intestinal. Se confirmada a doença, o tratamento precisa ser imediatamente iniciado:

“O objetivo do tratamento é impedir a progressão da doença e aliviar os sintomas. Existe o tratamento medicamentoso, com um bloqueio hormonal, associado com mudanças alimentares para uma dieta anti inflamatória e antioxidante. Também podemos lançar mão da fisioterapia pélvica. Além disso, tem o tratamento cirúrgico, para pacientes que não tiveram melhora com os outros tratamentos”, informa a ginecologista.