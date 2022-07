Endometriose: conheça os sintomas, tratamentos e como é feito o diagnóstico da doença de Anitta

A endometriose é uma doença inflamatória que afeta o sistema reprodutor feminino. Este distúrbio ocorre no período menstrual, quando o endométrio, tecido que reveste o útero, migra para outros locais, como bexiga e ovários, causando dores frequentes. Este problema afeta uma em cada dez mulheres brasileiras e, se for diagnosticado na fase inicial, irá melhorar a qualidade de vida de quem sofre com este problema. Na última quinta-feira (07), a cantora Anitta usou o Twitter para alertar as seguidoras sobre a importância de realizar exames para o diagnóstico precoce da doença.

VEJA MAIS

Tipos e diagnósticos

- Endometriose Superficial

Este tipo pode acometer órgãos como bexiga e intestino. O diagnóstico pode ser feito por meio de exame de imagem como ultrassonografia e exames clínicos de rotina. Também é recomendado pelos médicos que a paciente realize o procedimento de videolaparoscopia, para observar a dimensão da inflamação, que irá auxiliar na busca pelo tratamento ideal.

- Endometriose Ovariana

Há a presença de grandes cistos na região externa do ovário, podendo causar alteração no tamanho deste órgão. Os exames de imagem como ultrassom e ressonância magnética possibilitam a identificação deste tipo de endometriose.

- Endometriose Profunda

A endometriose do tipo profunda é o grau severo da inflamação, podendo afetar órgãos como bexiga, vagina, apêndice e intestinos. Neste caso, as dores são mais intensas e frequentes, sendo também relatadas fora do período menstrual e podem prejudicar a qualidade de vida das mulheres e, às vezes, prejudicar a fertilidade.

Exames ginecológicos periódicos, como ultrassonografia transvaginal e avaliação com base no histórico clínico da paciente podem mostrar a presença de endometriose profunda. O médico também poderá, a partir dos sintomas apresentados pela pessoa, pedir uma colonoscopia para avaliar o estado do intestino.

Sintomas

Os principais sintomas apresentados pelas pessoas com endometriose são as cólicas menstruais intensas. Estas dores aumentam conforme a doença evolui e podem interferir na capacidade de realizar as atividades diárias. Outros sintomas são alterações no funcionamento do intestino e bexiga, como sangramento e dor ao urinar. Algumas mulheres podem ter dor durante as relações sexuais e dificuldade para engravidar.

Tratamentos

O ginecologista indicará analgésicos e anticoncepcionais, com o objetivo de deixar a doença menos ativa e controlar as dores relatadas pela paciente. Principalmente em casos de endometriose ovariana e profunda, quando há a presença de nódulos nos órgãos afetados, uma intervenção cirúrgica pode ser realizada pelo médico para retirar as lesões. Dependendo do grau, idade e se a paciente não desejar mais engravidar, o médico pode recomendar a retirada do útero para evitar o desenvolvimento da inflamação.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)