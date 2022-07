Anitta contou pelas redes sociais como descobriu endometriose e que fará cirurgia

A cantora Anitta, 29 anos, fez uma publicação em sua conta oficial no Twitter sobre endometriose - que afeta pessoas que têm útero, a partir da inflamação do endométrio, tecido que reveste o útero e causa dor pélvica, lombar, entre outros. Ela revelou que durante anos sentiu dores constantes, principalmente após o sexo, e recentemente, após fazer novos exames uma médica a diagnosticou com endometriose e que precisará passar por cirurgia.

A postagem começa com a artista questionando as pessoas que a seguem sobre "cistite de repetição" - comumente causadas pela bactéria Escherichia Coli, do trato intestinal - após o ato sexual. Dizendo "precisamos falar sobre endometriose". Anitta também desabafou que inúmeras matérias tratavam o assunto como "infecção urinária" e "falta de higiene". A cantora reforçou que mantém os cuidados da saúde íntima, usa camisinha nas relações sexuais e que nunca foi encontrada a bactéria nos exames.

Quando esteve acompanhando o "Painitto", pai da cantora no hospital, ela revelou que conversou com a amiga e médica, que realizou uma ressonância e descobriu a endometriose. "A doutora (enviada pelo meu anjo da guarda só pode), fez na mesma hora uma ressonância em mim e estava la. ENDOMETRIOSE. No dia seguinte ela me levou em um especialista em endometriose. Fizemos os outros exames necessários pra ter certeza e aí está", comentou a cantora na postagem.

"Falta de higiene? Não. Falta de preservativo? Não. Falta de água? Não. Falta de pesquisar a fundo todas as variáveis que cada corpo pode responder a uma anomalia? SIM [...] Pesquisem, galera. A endometriose é muito comum entre as mulheres. Tem vários efeitos colaterais, em cada corpo de um jeito. Podem se estender até a bexiga e causar dores terríveis ao urinar. Existem vários tratamentos. O meu terá que ser cirurgia", relatou nas duas postagens seguintes.

Confira a thread na íntegra: