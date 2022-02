Encontro de quilombolas e ribeirinhos em Belém traz desafios das comunidades; ouça

Belém deve sediar o primeiro Encontro dos Ribeirinhos e Quilombolas do Estado do Pará (Eriquipa), no dia 30 de abril deste ano. O local ainda está sendo definido, mas a expectativa é de reunir cerca de 4 mil pessoas. A proposta é da Federação dos Povos Quilombolas e Tradicionais da Amazônia (FEQPTRAN), juntamente com o Instituto dos Ribeirinhos do Estado do Pará (Irpa), Instituto Ribeirinhos da Amazônia (Irama), Instituto de Meio ambiente da Amazônia (Ima) Associações Quilombolas e Ribeirinhas, povos indígenas e outras entidades.

Em entrevista ao jornalista Celso Freire, no programa Panorama Liberal, na Rádio Liberal AM, o presidente da Federação dos Povos Quilombolas e População Tradicional da Amazônia, Edson Andrade, disse que a intenção é mostrar as dificuldades enfrentadas por essas comunidades e etnias por longos anos. Esses desafios, diz ele , se tornaram mais preocupantes com os impactos da pandemia de covid-19 e com as cheias nos períodos chuvosos.

“É mostrar aos governos que essas entidades precisam de um pouco mais de atenção e não ficar só nas promessas. Precisamos que assinem as leis que estamos propondo”, afirmou Edson Andrade. As entidades idealizadoras do evento também criaram grupos em aplicativos de mensagens e redes sociais para a troca de informações entre as lideranças. A ideia também é transformar esses grupos em fóruns permanentes de debate sobre todas as problemáticas enfrentadas por quilombolas, ribeirinhos e indígenas na Amazônia.

Confira alguns itens da pauta de reivindicações:

- Criar a feira de produtos quilombolas e ribeirinhos

- Criação do selo de qualidade dos produtos

- Implantação de poços artesianos

- Políticas públicas para as comunidades tradicionais

- Debate sobre as condições de ribeirinhos atingidos

- Combate aos piratas (ratos d’água)

- Condições de trafegabilidade para escoar produtos