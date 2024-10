Em Santarém, obras na Avenida Moaçara garantem mobilidade e facilitam acesso às regiões de praias

A entrega da Avenida Moaçara, em Santarém, no oeste paraense, pelo Governo do Estado em janeiro de 2023, mudou a realidade e impactou significativamente a rotina dos moradores da cidade. Com seis quilômetros de extensão entre a BR-163 e a Rodovia Everaldo Martins, a nova via não só desafoga o tráfego, como também garante segurança e qualidade de vida à população.

Para dona Conceição, moradora da cidade, a melhoria da infraestrutura não é apenas uma mudança física, mas uma transformação na vivência diária dos moradores. "Aqui era muito perigoso. Antes, a Moaçara era só mato e os assaltos eram frequentes. Agora, com a nova pavimentação, ficou muito mais seguro caminhar pela via. As pessoas estão mais confortáveis para trafegar por aqui", relata a moradora, também conhecida como "Miúda".

O presidente da Federação das Associações de Entidades Organizadas da Zona Sul, Aldomiro da Silva, complementa essa visão ao lembrar que a construção da avenida foi um sonho realizado. "Com 40 anos morando aqui, nunca imaginei que isso aconteceria. A Moaçara desobstruiu várias vias, melhorando a vida de todos, tanto para quem mora quanto para quem visita", afirma Aldo, que reforça que "a obra traz consigo a esperança de um futuro mais organizado para Santarém".

Além da segurança, a nova via promove uma agilidade notável no deslocamento. Os motoristas que vêm de Rurópolis agora possuem um acesso mais rápido ao aeroporto, enquanto os turistas que desejam visitar Alter do Chão têm um caminho mais direto. Isso não só facilita a logística local, mas também potencializa a vocação turística da região.

A Avenida Moaçara também apresenta inovações como uma ciclofaixa, garantindo maior segurança para ciclistas e incentivando um estilo de vida mais saudável. Com a concretização desse projeto, a obra representa um investimento significativo em infraestrutura. As melhorias na drenagem, sinalização e calçamento contribuem para que a cidade cresça de forma organizada e sustentável.