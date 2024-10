Jader Filho vistoria obras de 1.408 unidades do Minha Casa, Minha Vida, em Santarém

O ministro Jader Filho, das Cidades, visitou o andamento das obras do Minha Casa, Minha Vida nos residenciais Moaçara I e II, em Santarém, nesta quinta-feira (24). Em 13 de setembro deste ano, o titular da pasta esteve no local para avaliar o andamento da construção e formas de acelerar o ritmo das obras para conclusão e posterior entrega às famílias que serão beneficiadas com a conquista da casa própria.

“Quando chegamos no ministério em 2023, essas obras estavam paralisadas e nós colocamos sete milhões de reais para que elas continuassem. Estamos investindo muito, realizando o sonho da casa própria e gerando emprego e renda para a população”, disse Jader.

VEJA MAIS

O projeto recebeu uma suplementação de recursos federais no valor de R$ 7,6 milhões em junho de 2023. Os dois empreendimentos totalizam 1.408 novas unidades habitacionais que serão entregues à população de Santarém, beneficiando a vida de mais de 5 mil moradores da cidade.

“Eu sempre digo que o ministro das Cidades tem que estar nas cidades, por isso sempre acompanho tudo de perto. Hoje fizemos a visita técnica nos residenciais Moaçara I e II. Toda a parte dos apartamentos já está pronta, faltando apenas alguns detalhes. Estamos ansiosos para voltar aqui com o presidente Lula no dia da entrega”, declarou.

Entre os avanços constatados pelo ministro nos últimos 40 dias desde a última visita ao Moaçara, estão o início do serviço de terraplanagem para instalação de bloquetes em concreto e da pavimentação, perfuração do poço e instalação do sistema de captação de água que alimentará o sistema de abastecimento para todos os imóveis dos residenciais, além da instalação da rede elétrica, a qual deverá ser totalmente concluída até o dia 15 de dezembro pela concessionária de energia.