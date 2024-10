Ministério das Cidades assina contratação da obra da nova ponte do Mapiri em Santarém

O Ministério das Cidades assinará nesta terça-feira (22/10) o contrato para a construção da ponte que liga os bairros Mapiri e Maracanã, em Santarém, no oeste do Pará. O ministro Jader Filho, em parceria com o governador do Pará, Helder Barbalho, e representantes da Caixa, formalizará a iniciativa.

A nova ponte, com 700 metros de extensão, será construída sobre o lago do Mapiri, substituindo a antiga estrutura de madeira que atende apenas pedestres. O projeto inclui a criação de uma faixa exclusiva para ônibus, calçadas, ciclovias, iluminação e paisagismo entre a Avenida Borges Leal e a Rua Ponta Negra.

Com um investimento total de R$ 186 milhões, a obra é parte do Novo PAC Seleções e tem como proponente o Governo do Pará.

A cerimônia ocorrerá às 16h na Rua Ponta Negra, em frente à Paróquia de Santo Antônio, no bairro Maracanã, e contará com uma coletiva de imprensa do ministro Jader Filho.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)