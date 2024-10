Ministério das Cidades autoriza novas contratações para Minha Casa, Minha Vida em Belém

O Ministério das Cidades autorizou a contratação de propostas para a construção de 1.949 novas moradias pelo Minha Casa, Minha Vida, em todo o Brasil. O investimento de R$ 309,1 milhões deve beneficiar mais de 7 mil pessoas. A decisão foi divulgada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (21). No total, 12 municípios de nove estados serão atendidos pelo programa. Na região Norte, Belém, contará com 128 novos lares, no Residencial Torres do Tapanã Módulo 2.

No Nordeste, serão construídas novas 410 residências na Bahia, 296 na Paraíba, 176 em Alagoas e 96 no Piauí.

Na região Centro-Oeste, serão construídas 56 novas unidades habitacionais em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Para o Sudeste serão destinadas 556 moradias para Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e 148 para os municípios de Nova Lima e Patos de Minas, em Minas Gerais. Na região Sul, a cidade de Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná, receberá novas 83 unidades habitacionais.

A Portaria MCid Nº 725, de junho de 2023, estabelece que todas as novas construções de casas e apartamentos deverão ser situadas em áreas urbanas consolidadas ou em expansão, com acesso a serviços essenciais como energia elétrica, saneamento, educação, saúde, comércio e transporte público.

As casas térreas deverão ter, no mínimo, 40 m², enquanto os apartamentos e casas sobrepostas devem ter uma área útil de 41,5 m², incluindo varanda, com 40 m² correspondendo à área principal.

Confira a lista de cidades contempladas com o investimento do Ministério das Cidades:

Mato Grosso do Sul

Corumbá - 56 unidades habitacionais (UH’s) - Residencial dos Ipês II

Pará

Belém - 128 UH’s - Residencial Torres do Tapanã Módulo 2

Alagoas

Maceió - 176 UH’s - Residencial Antares

Bahia

Caetité - 100 UH’s - Condomínio São Luiz

Euclides da Cunha - 150 UH’s - Residencial Amazônia

Vitória da Conquista - 160 UH’s - Residencial Novo Campo

Paraíba

Sousa - 296 UH’s - Residencial José Tarcísio Pereira Rodrigues I e Residencial José Tarcísio Pereira Rodrigues II

Piauí

Barras - 96 UH’s - RV Barras 2

Minas Gerais

Nova Lima - 80 UH’s - Residencial Santa Rita

Patos de Minas - 68 UH’s - Jardim Esperança

Rio de Janeiro

Nova Iguaçu - 556 UH’s - CAC Nova Iguaçu 01, CAC Nova Iguaçu 03 e CAC Nova Iguaçu 04

Paraná

Santo Antônio do Sudoeste - 83 UH’s - Parque das Embaúvas

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)