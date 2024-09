Ministério das Cidades assina mais de R$ 1 bi em contratos para obras na RMB

Belém e Ananindeua receberão quase duas mil unidades habitacionais pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do Ministério das Cidades do Governo Federal. Além do MCMV, os contratos contemplam urbanização, mobilidade urbana, abastecimento de água e regularização fundiária e totalizam cerca de R$ 1 bilhão em investimentos na Região Metropolitana de Belém. A assinatura, em parceria com a gestão estadual, foi feita nesta segunda-feira (30/09) pelo titular da pasta, o ministro Jader Filho, e pelo governador do Pará, Helder Barbalho, e outras autoridades.

Os projetos serão viabilizados pela Caixa Econômica. Os contratos preveem a construção do Residencial Tapanã, com 192 moradias e também a autorização para contratação de outras 192 unidades residenciais para compor o futuro Residencial Torres do Tapanã Módulo 1, ambos em Belém, totalizando R$ 65 milhões. Ananindeua será contemplada com 1.588 unidades habitacionais, que somam R$ 249 milhões.

Os recursos em moradia na Região Metropolitana de Belém somam mais de R$ 314 milhões no MCMV. Os projetos foram apresentados por construtoras e objetos de análise e seleção na sistemática prevista pelo Programa. De acordo com a pasta, em breve serão anunciados novos investimentos em unidades habitacionais em Belém e Ananindeua.