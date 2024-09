Ministro Jader Filho realiza novas contratações do MCMV e Novo PAC no Pará

O Ministro das Cidades, Jader Filho, cumpre agenda em Belém, na próxima segunda-feira (30), para anunciar mais de R$ 1 bilhão em obras do Novo PAC e do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). As assinaturas e os anúncios irão acontecer no Palácio dos Despachos, Salão de Atos, sede do Governo do Pará.

No âmbito do programa MCMV, o ministro Jader assina o contrato para a construção do Residencial Tapanã, com 192 moradias e também a autorização para contratação de outras 192 unidades residenciais que irão compor o futuro Residencial Torres do Tapanã Modulo 1, ambos em Belém. Já para Ananindeua serão contratadas, no ato, 1.588 unidades habitacionais. Os recursos para o MCMV tanto na capital paraense quanto em Ananindeua somam mais de R$ 314 milhões. Todos esses projetos foram apresentados por construtoras e objetos de análise e seleção na sistemática prevista pelo Programa.

Nas ações do Programa Novo PAC, após a apresentação de projetos por parte dos entes públicos e a sua devida análise e seleção por parte do Governo Federal, serão assinados contratos para intervenções de regularização fundiária, urbanização e qualificação do Canal Ariri Bolonha e da Bacia Hidrográfica do Mata Fome e também para implantação de rede de abastecimento de água em áreas rurais. Os investimentos nos cinco contratos ultrapassam R$ 343 milhões.

O Ministro das cidades também fará anúncios e atualizará, para o público, o andamento dos trâmites para as obras do sistema de esgotamento sanitário no Complexo Ver-o-Peso, e também para a reforma, revitalização e construção de equipamentos da Orla de Icoaraci, somando mais de R$ 35 milhões de investimento do Governo Federal nesses dois pontos importantes de Belém.

E para concluir a agenda, o Jader Filho também assina o contrato de financiamento com o FGTS para a aquisição de 265 ônibus elétricos e ônibus sustentáveis (gás natural e Euro6) para a Região Metropolitana de Belém, com investimentos que passam de R$ 366 milhões.

Serviço:

Assinatura de Contratos do MCMV/Novo PAC e anúncios

Data: 30 de setembro de 2024

Local: Palácio dos Despachos, Salão de Atos, sede do Governo do Pará

Horário: 14H