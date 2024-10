Ministro Jader Filho anuncia 1.368 novas unidades do Minha Casa, Minha Vida no Pará

O Ministério das Cidades autorizou a contratação para construção de 1.368 novas moradias no estado do Pará, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). O investimento, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), será de R$ 227 milhões. A expectativa é que a medida contemple 5.472 paraenses. A Portaria 1.105, que prevê as novas unidades habitacionais, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (4/10).

De acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho, este é um momento de comemoração pelas novas moradias que, somadas às contratações do MCMV para Belém e Ananindeua, assinadas na última segunda-feira (30), chegam a mais de 3,3 mil unidades do programa habitacional anunciadas para os municípios paraenses apenas nesta semana.

“Sem dúvidas, este é um momento muito especial e importante no contexto da nossa busca pela solução do déficit habitacional do Pará. Estamos unindo esforços para que, cada vez mais, consigamos anunciar e construir novas unidades do Minha Casa, Minha Vida, levando moradia digna a quem precisa. Estabelecemos uma meta junto ao presidente Lula, de contratar dois milhões de moradias pelo programa habitacional até 2026 e já alcançamos metade deste caminho em um prazo mais curto do que esperávamos. E vamos continuar para superarmos nossa meta inicial, pois quem precisa de moradia tem pressa e não podemos mais esperar”, afirmou o ministro Jader Filho.

O município de Belém será contemplado com a construção de 192 novos lares do MCMV, ao investimento de R$ 32,6 milhões. O valor é destinado ao Módulo I do Residencial Torres do Tapanã, que terá 192 unidades habitacionais. A expectativa é de que aproximadamente 768 pessoas conquistem o sonho da casa própria em Belém a partir deste empreendimento.



As novas unidades estão enquadradas nos novos critérios do programa social, retomado em 2023 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo as novas regras, todas as casas e apartamentos a serem construídos devem estar localizados em áreas urbanas consolidadas ou em expansão e terão acesso à rede elétrica, saneamento, educação, saúde, comércio e transporte público coletivo. As casas térreas devem ter no mínimo 40 m², e os apartamentos/casas sobrepostas terão 41,5 m², sendo 40 m² de área principal do apartamento.

ALTAMIRA



O município de Altamira, no sudoeste do Pará, receberá o total de 504 novas unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, distribuídas em três empreendimentos: Residencial Altamira I, com 200 unidades e investimento de R$ 33 milhões; Residencial Altamira II, com 112 unidades e R$ 18,4 milhões de investimento; e Residencial Altamira III, com 192 unidades e R$ 31,6 milhões de investimento. A expectativa é que aproximadamente 2.016 altamirenses sejam beneficiados com essas moradias.



ITAITUBA

No município de Itaituba, localizado na região oeste do estado, serão construídas 480 novas unidades habitacionais, divididas em dois empreendimentos: Residencial Itaituba I, com 240 unidades e investimento de R$ 39,5 milhões; e Residencial Itaituba II, também com 240 unidades e investimento de R$ 39,5 milhões. Esses projetos têm o potencial de beneficiar cerca de 1.920 itaitubenses com moradias dignas e estruturadas.

SANTARÉM



Na cidade de Santarém, localizada na região do Baixo Amazonas, o Residencial Marajoara terá 192 novas unidades habitacionais, com um investimento de R$ 32,2 milhões. Aproximadamente 768 santarenos terão a oportunidade de conquistar a casa própria por meio desse empreendimento.



NOVOS ANÚNCIOS NO BRASIL

Além do Pará, o Ministério das Cidades contemplará outros 12 estados brasileiros com a construção de 4.616 novas unidades habitacionais em 20 municípios. O investimento total será de R$ 948,1 milhões, beneficiando mais de 23 mil brasileiros com moradias.