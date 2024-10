Lula volta a elogiar atuação de Jader Filho no Ministério das Cidades

O presidente Lula (PT) voltou a elogiar a atuação de Jader Filho à frente do Ministério das Cidades. Nesta quarta-feira (16), durante cerimônia de anúncio de investimentos federais em Natal, capital do Rio Grande do Norte, Lula destacou a competência do ministro, relacionando sua atuação ao histórico político da família Barbalho.

Em sua fala, o presidente ressaltou a experiência de Jader Filho em cargos de administração antes de ingressar na política:

“Jader (Filho) nunca foi governador, mas ele é filho de um homem que foi deputado, foi senador, foi governador e voltou ao Senado. Esse homem é o Jader Barbalho, a primeira pessoa que conheci como oposição no Pará”, afirmou Lula, lembrando o papel do pai do ministro na política.

Lula ainda comentou sobre a influência do irmão do ministro, Helder Barbalho, atual governador do Pará: “O irmão dele é governador, já (quase) completando oito anos de mandato. Jader era quem cuidava das coisas da família, e agora tem demonstrado muita competência à frente do Ministério das Cidades”, elogiou o presidente.

VEJA MAIS

No dia 11, durante uma agenda no Ceará, o presidente Lula já havia tecido elogios públicos ao trabalho do ministro. Na ocasião, o governo federal fez a entrega de 1.296 apartamentos pelo programa Minha Casa, Minha Vida em Fortaleza. “Ele (Jader Filho) vai passar pela história como o ministro que mais entregou casa nesse país”, destacou o presidente.

Em Natal, Lula faz uma série de anúncios de novos investimentos federais ao Rio Grande do Norte. Entre eles, estão R$ 47 milhões destinados à melhoria da segurança estrutural da Ponte Newton Navarro e R$ 8,5 milhões para a reforma dos armazéns do Porto de Natal. As ações integram o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).