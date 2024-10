Jader Filho fala sobre obras de infraestrutura e mobilidade para a COP 30 em Belém

Em entrevista ao Grupo Liberal, o ministro das Cidades, Jader Filho, destacou as diversas obras de infraestrutura e mobilidade urbana em andamento ou sendo planejadas em Belém, para atender a população paraense e os visitantes que irão participar da 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada na cidade, em novembro do próximo ano.

Segundo ele, os trabalhos para melhoria da infraestrutura estão sendo ampliados, incluindo o aumento nas opções de hospedagem para atender aos turistas. “Você tem diversos hotéis que estão sendo construídos aqui no Estado por conta da COP e isso vai ficar como um legado, obviamente, podendo atender a todos os turistas que vêm para Belém, não só no Círio, mas ao longo dos 365 dias do ano”, declarou Jader Filho.

Ele destacou também as obras de mobilidade na Região Metropolitana de Belém. “Os ônibus elétricos, que estão sendo feitos pelo Ministério das Cidades, governo Federal, o presidente Lula, junto com a prefeitura de Belém e governo do estado”.

Jader Filho afirma ainda que o Governo Federal está discutindo com o governo do estado para que, no próximo ano, no novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), novas obras de mobilidade possam vir para Belém e para o estado do Pará. “Como a Avenida Liberdade, para desafogar a saída de Belém, e obras de asfaltamento, que vão acontecer agora, por conta da COP, além de outros programas que estão sendo feitos, seja pelo governo federal, seja pelo governo do Estado”, disse.

“Acredito que a cada dia que passe, a nossa cidade vai estar com mais drenagem, mais esgotamento sanitário, com água de qualidade, com (programa) “Minha Casa, Minha Vida”, e vai estar com as obras de mobilidade para melhorar o trânsito de Belém e de todo o estado do Pará”, acrescentou.