Jader Filho convida pessoas a virem a Belém para conhecer o Círio

O Ministro das Cidades, Jader Filho, aproveitou a Trasladação e o Círio de Nazaré, neste sábado (12), para convidar o público a conhecer de perto a grandiosidade desse evento religioso, que é a maior manifestação de fé católica do Brasil e uma das maiores do mundo. Segundo ele, a verdadeira essência do Círio só pode ser compreendida por quem vivencia as procissões e a devoção dos fiéis.

Acompanhe a transmissão do Círio 2024 ao vivo.

Em um momento de emoção, o ministro destacou o quanto a fé mariana toca o coração dos paraenses e de todos que participam do evento: “Só tem que agradecer todas as bênçãos que ela [Nossa Senhora de Nazaré] tem feito por nós, pedindo a ela que continue a cobrir todos os paraenses, todo o Brasil, com as suas luzes, com as suas bênçãos."

"Convido todos a virem ao Pará. Só sabe o que é o Círio de Nazaré quem vem aqui, quem sente essa energia, quem sente essa fé maravilhosa do povo paraense. Tenho muito orgulho de ser paraense. Sei que aqui na minha cidade nós temos a maior festa católica do planeta", reforça o ministro.

Acompanhando de perto o evento, o ministro também compartilhou uma conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que assistia ao Círio pelas transmissões online e em 2024 está em Belém para acompanhar as procissões. Jader Filho destacou a importância de viver a experiência pessoalmente para entender a magnitude do evento: “Eu disse para ele: presidente, o senhor só vai entender o Círio de Nazaré se o senhor for lá. Aquela energia e a fé do povo paraense são inigualáveis."

O Círio de Nazaré, além de ser um momento de profunda devoção e fé, é também uma oportunidade para renovar as esperanças e refletir sobre as bênçãos recebidas, conforme pontuou Jader Filho: "Nossa Senhora que continue a nos proteger, nos abençoar, mas hoje é dia de agradecer, é dia de refletir. Enfim, é uma emoção muito grande, eu fico de fato muito emocionado”.

O ministro finalizou seu discurso enfatizando o impacto que a festa tem sobre quem a presencia: “Não tem como não se impressionar, não é possível não se impressionar. O presidente [Lula] está muito feliz. Ele disse: ‘Jader, isso aqui é um espetáculo, é muito bonito'. É só vindo aqui para acreditar no que é o nosso Círio de Nazaré”.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)