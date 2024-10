‘É a festa mais linda que você vai ver na sua vida’, diz Jader Filho aos que não conhecem o Círio

Em uma entrevista ao Grupo Liberal logo após assistir a passagem da berlinda com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, o ministro das Cidades, Jader Filho, se disse emocionado em poder acompanhar mais um Círio e falou sobre a quantidade de visitantes que estão em Belém neste final de semana para participar da festividade. Entre as autoridades presentes, está o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a primeira-dama Janja. Filho esteve com Lula no palanque montado na Estação das Docas.

“A gente fica muito honrado com tantas visitas importantes para poder prestigiar isso que é um orgulho para todos nós, que é o Círio de Nazaré, e pedindo que nossa senhora continue a nos abençoar. Eu, particularmente, só tenho a agradecer, por todas as bençãos que ela tem feito na minha vida, na vida da minha família, dos meus filhos, da minha mulher, dos meus pais. E quero pedir que ela continue a abençoar o povo do Pará, o povo do Brasil. Nossa senhora é luz. Confesso que estou muito emocionado. A berlinda tá linda, a festa tá maravilhosa, com os romeiros”, declarou o ministro, que também mandou uma mensagem para os que nunca participaram da festividade.

“Desejo feliz círio para todo o povo do Pará e do Brasil. Quem não conhece o Círio, venha pra cá, que é a festa mais linda que você vai ver na sua vida. É uma emoção que só dá para sentir se vier aqui. Feliz círio a todo!”, completou.