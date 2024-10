O governador Helder Barbalho já saiu da Estação das Docas, à pé, para encontrar as autoridades e convidados no palanque do governo do Estado que vão acompanhar a procissão do Círio de Nazaré neste domingo (13/10). O presidente Lula chegou ao local, acompanhado de seguranças, onde irá acompanhar o traslado ao lado da esposa, Janja, e demais autoridades.

