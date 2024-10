Lula e ministro Jader Filho comemoram o Sairé, do Pará, como manifestação da cultura nacional

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro das Cidades, Jader Filho, comemoraram, em cerimônia no Palácio do Planalto nesta terça-feira (15), a sanção do projeto de lei que torna a Festa do Sairé reconhecida como manifestação da cultura nacional. Realizada anualmente no mês de setembro, no distrito de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará, o Sairé se tornou uma das festividades mais importantes do estado. O Projeto de Lei nº 1.765/2024, de autoria do deputado federal José Priante (MDB-PA), tem como objetivo reconhecer a importância da manifestação cultural não só para o estado do Pará, como para o Brasil.

Paraense de nascença, o ministro Jader Filho demonstrou seu orgulho por estar vivenciando este momento onde o Pará assume um grande protagonismo, seja nas vertentes do desenvolvimento socioeconômico, da sustentabilidade ou da cultura, entre outras áreas. "Eu me orgulho muito de ser paraense e da cultura do meu estado, como é essa manifestação que é o Sairé, o qual traz um embate muito parecido com o que acontece lá em Parintins e os dois bois: do Garantido e do Caprichoso. Só que lá são dois botos: o Boto Tucuxi e o Boto Cor de Rosa. A rivalidade entre eles é de uma beleza maravilhosa. A Festa do Sairé é, sem dúvidas, um símbolo da riqueza cultural do Pará", enfatizou o ministro das Cidades.

Celebração da cultura

O presidente Lula, por sua vez, destacou que o Governo Federal tem valorizado cada vez mais a cultura amazônica, como aconteceu recentemente com outras manifestações culturais paraenses, tais como a Marujada, tradicional da região do Caeté, e o Arraial do Pavulagem, que toma de cores as ruas de Belém em junho e julho.

“Sairé é uma festa cultural e religiosa que nasceu com os povos indígenas, foi abraçada pelos jesuítas e é a maior celebração da cultura em Santarém. Estamos valorizando a cultura da Amazônia”, disse o presidente Lula.

Procissão

O Sairé, atualmente, é realizado a cada setembro durante cinco dias. O ponto alto do lado religioso da festa é a procissão. Tendo à frente o andor, fiéis vestindo roupas brancas percorrem as ruas de Alter do Chão entoando orações, ladainhas e cânticos.

A procissão também acontece no Lago Verde, que banha Alter do Chão, onde pequenas embarcações — as tradicionais catraias — compõem a romaria. As festividades religiosas prosseguem com missas e atividades católicas, que atraem centenas de fiéis, entre moradores e turistas.

O festival atrai milhares de turistas anualmente, movimenta a economia local e fortalece o sentimento de pertencimento e orgulho entre os moradores de Santarém. Ao impulsionar o turismo, o evento beneficia diretamente as pequenas e médias empresas, gerando empregos e oportunidades para a população, além de ser uma vitrine para o artesanato, a gastronomia e a cultura paraense.