Dnit transfere trecho urbano da BR-163 para prefeitura de Santarém

Um trecho de 8 km da BR-163 que fica na área urbana de Santarém, oeste do Pará, foi transferido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para a prefeitura de Santarém, localizada no oeste do Pará. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (15), onde definiu-se a municipalização da rodovia que começa nas proximidades da serra do Piquiatuba e finaliza na Companhia Docas do Pará.

A partir de agora, as ocorrências de trânsito nessa região deixaram de ser da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e estão sob a tutela da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito da cidade (SMT). A assinatura do documento que oficializou a medida foi feita entre o diretor-geral do DNT, Antônio Leite dos Santos, e o prefeito do município, Nélio Aguiar.

O prefeito da cidade Nélio Aguiar afirma que as despesas de construção e manutenção serão assumidas com total responsabilidade. "Mais uma grande conquista para o município, vamos assumir e poder cuidar melhor desse trecho, fazer manutenção, tapar buraco, acostamento. Temos um projeto de duplicação da avenida Fernando Guilhon até a Moaçara, inicialmente” enfatizou.

O nome do trecho deve ser denominado "Avenida Cuiabá". Em razão do pedido de doação para o município, a Câmara de Vereadores de Santarém promulgou em abril deste ano o decreto legislativo que autorizava municipalização do trecho urbano de 8 km da BR-163.