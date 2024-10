Governo do Pará gera emprego e renda com obras em Santarém

Pensando em melhorar a vida da população de Santarém e da região oeste do Estado, o Governo do Pará realiza uma série de obras que vão beneficiar os moradores, seja na área da saúde, infraestrutura, esporte e outros setores da Pérola do Tapajós. Mas, além dos benefícios com a entrega de equipamentos e serviços públicos, as obras em si também geram emprego e renda para os santarenos.

Os investimentos com obras do Governo empregam, atualmente, cerca de 750 trabalhadores, que recebem a oportunidade de um emprego formal e ajudam na construção de uma Santarém melhor.

"Nós estamos aqui todos juntos, por uma única causa: Santarém, cidade que merece de nós a atenção, a priorização para ser cada vez mais extraordinária. Tenho certeza de que juntos, município, Estado e União, podemos fazer mais", enfatizou o governador Helder Barbalho.

Uma dessas obras é a Policlínica de Santarém, que vai levar atendimento em mais de 30 especialidades médicas à população local. Um investimento de R$ 25 milhões do Governo do Pará. A nova unidade está sendo construída em uma área total de mais de 2 mil metros quadrados e hoje emprega 95 trabalhadores, entre empregos diretos e indiretos.

Daniel Rodrigues do Carmo, de 24 anos, trabalha na construção da Policlínica há quatro meses. Ele é ajudante no almoxarifado da obra e deixou um trabalho informal por essa oportunidade. "É uma experiência nova para mim, mas estou evoluindo a cada dia. Antes, eu era ajudante de pedreiro e fui chamado para cá. Aqui é bem melhor que meu antigo trabalho, a qualidade do serviço, os recursos. E aqui, nós temos oportunidade de crescer", comemorou.

Outra obra que vai beneficiar os santarenos apaixonados por esporte será a reforma e ampliação do estádio Colosso do Tapajós, que será entregue com capacidade para receber 23 mil pessoas, em um investimento de R$ 94 milhões.

Por lá, cerca de 300 empregos diretos e indiretos foram gerados. Um deles é do pedreiro Sebastião Silva, de 37 anos, que há dois meses foi contratado para trabalhar no estádio.

Para ele, além de todos os benefícios, participar de uma obra tão importante para a população é gratificante. "O estádio é algo que vai ficar marcado, tanto na minha vida quanto na vida dos colegas. A gente escolheu esse local, para que pudéssemos ajudar de alguma forma, para que a gente possa ter um estádio maravilhoso. Estamos trabalhando para fazer o melhor, destacou.

Asfalto - Segundo a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), só as obras de pavimentação asfáltica geram, atualmente, 350 empregos em Santarém, por meio do programa "Asfalto por Todo o Pará". Mais de oito quilômetros de novas obras de pavimentação asfáltica estão em execução, beneficiando a população de 23 ruas de bairros e distritos do município, como os bairros Cipoal, Urumanduba, Distrito de Boa Esperança e distrito de Alter do Chão.

Além dessas obras em execução em Santarém, o Governo do Pará já construiu a avenida Moaçara, que fica entre a Rodovia Cuiabá- Santarém (BR-163) e a PA-457 (Rodovia Everaldo Martins), ligando a zona urbana de Santarém à Vila de Alter do Chão; entregou o novo Mirante da Serra do Saubal, que conta com área de contemplação e peças arquitetônicas da cultura regional, além de espaço de lazer infantil, que permite interação, recreação e qualidade de vida para a população; além do Centro de Convenções Sebastião Tapajós (entregue em 2023) e o Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas (entregue em 2022).

Mais investimentos estão previstos para Santarém: com a modernização e ampliação do Hospital Regional do Baixo Amazonas, que terá capacidade para 347 leitos, dos quais 63 só na UTI (Unidade de Terapia Intensiva); a construção da Usina da Paz, o maior equipamento de cidadania do Brasil, que ofertará mais de 70 serviços nas áreas de saúde, jurídica, esporte e lazer, além de capacitação profissional; obras de abastecimento de água em áreas rurais, que beneficiarão sete comunidades tradicionais; e creche para atender cerca de 200 crianças, oferecendo suporte fundamental para famílias.