Reunião com ministro Jader Filho traça planos e meta para acelerar obras do PAC no Pará

O ministro das Cidades, Jader Filho, se reuniu na noite desta segunda-feira (14.10) com representantes da Superintendência Regional da Caixa no Pará e da Secretaria de Obras Públicas do Pará (SEOP) para traçar planos e metas com o objetivo de acelerar o cronograma dos projetos e obras do Governo Federal no estado, executadas por meio do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Durante o encontro, Filho destacou que o Pará recebeu um volume histórico de investimentos neste ano, que soma R$ 2,7 bilhões, por meio das duas seleções do Novo PAC anunciadas em maio e julho. Ao todo, 112 propostas já foram selecionadas em território paraense pelo Ministério das Cidades no âmbito do programa, com iniciativas que vão beneficiar 64 municípios do Estado e impactar cerca de 5 milhões de pessoas.

“Estamos discutindo com a Secretaria de Obras do Governo do Estado e com os técnicos da Caixa Econômica para que as obras do PAC avancem no Estado do Pará. Ainda vamos inserir nesta discussão a Secretaria das Cidades e as prefeituras", disse Jader Filho.

Por isso, há a necessidade da união dos órgãos para destravar e acelerar o ritmo das obras, considerando a importância desses empreendimentos para a melhoria da qualidade de vida do povo paraense. "Em breve, vamos fazer uma reunião, chamando os prefeitos para verificar quais pontos estão travados para que estas obras iniciem e a gente possa gerar emprego e renda, levando infraestrutura para as nossas cidades”, declarou o ministro Jader Filho.

O Ministério das Cidades afirma que as reuniões reforçam o compromisso de acompanhar de perto o andamento das obras do PAC e do Minha Casa, Minha Vida. A previsão é de que as próximas reuniões de alinhamento sejam realizadas nas próximas semanas e contem com a presença de entes públicos, construtoras, representantes da Caixa e demais envolvidos nas obras do Novo PAC.