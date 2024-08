Jader Filho anuncia R$ 2,6 bilhões em investimentos para 64 municípios do Pará

O Ministério das Cidades realizou, na manhã desta terça-feira (06.08), a apresentação da ordem de 2,6 bilhões que serão investidos em 64 municípios paraenses, no âmbito do Novo Pac Seleções, nas modalidades sob responsabilidade da pasta.

A apresentação, realizada no Palácio dos Despachos, contou com a presença do ministro Jader Filho, do governador Helder Barbalho, da vice-governadora Hana Ghassan e de outras autoridades, entre parlamentares e representantes de órgãos estaduais e de municípios do Pará.

O Novo Pac prevê a implantação de obras e empreendimentos voltados a pautas como saúde, educação e mobilidade, com participação direta dos municípios e estados brasileiros. No total, 112 propostas foram selecionadas no Pará nos meses de maio e julho.

O abastecimento de água urbana concentra o maior volume de investimentos, com R$ 650,7 milhões de reais, seguido por esgotamento sanitário (R$ 628 milhões); urbanização (R$ 454 milhões); e drenagem urbana (R$ 382 milhões).

O ministro Jader Filho destacou os projetos de saneamento e prevenção de desastres, além da mobilidade urbana, como seleções prioritárias para os recursos.

“Se as nossas cidades não estiverem adaptadas, nós veremos o que aconteceu no Rio Grande do Sul em muitos lugares, por isso nós temos que colocar a prevenção como prioridade”, afirma.

De acordo com o chefe da pasta, a estimativa é que com as obras cerca de 34 mil novos empregos sejam gerados de forma direta e indireta no estado nos próximos anos, beneficiando 5 milhões de pessoas.