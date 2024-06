Governo federal anuncia construção de policlínicas em cidades paraenses

As cidades paraenses de Ananindeua e São Domingos do Capim receberão investimentos do governo federal para a construção de novas policlínicas. O Ministério da Saúde fez o anúncio esta semana.

As obras fazem parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). O investimento total é de R$ 1,65 bilhão, beneficiando 24 estados com a construção de 55 unidades. Cada policlínica terá um valor médio de R$ 30 milhões, incluindo obras, equipamentos e mobiliário.

As novas policlínicas serão centros integrados de cuidado, com núcleos de atenção para homens, mulheres, crianças e outros públicos que requerem acompanhamento especial. Também terão espaços de reabilitação para pacientes com sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e doenças respiratórias.

O projeto propõe concentrar todos os procedimentos em um único local, facilitando o acesso dos pacientes a exames especializados e consultas, com menos burocracia, a partir do encaminhamento realizado pela Equipe de Saúde da Família (ESF). Serão oferecidos exames gráficos e de imagem como ressonância magnética, tomografia e eletrocardiograma, além de consultas com médicos de diversas especialidades e pequenos procedimentos como vasectomia, cauterização e biópsias em centro cirúrgico de baixa complexidade.

As unidades também serão espaços de formação, qualificação e fixação de profissionais de saúde, além de pontos de apoio à inteligência sanitária nos territórios, utilizando tecnologia da informação e regulação interna.

As policlínicas foram projetadas seguindo parâmetros de sustentabilidade, como ventilação e iluminação natural, uso e reuso de água, captação de energia solar e uso de materiais de baixa manutenção. Todos os consultórios e espaços de exames terão instalações de dados e lógica para implementação da telessaúde, além de espaços específicos para tecnologia da informação, com racks de informática e salas dedicadas à saúde digital.

A reportagem de O Liberal solicitou mais detalhes ao Ministério da Saúde sobre quatas unidades serão instaladas em cada cidade do Pará. Até o fechamento desta edição, não houve retorno.