Em Belém, ministro das Cidades Jader Filho detalha investimentos do Novo PAC Seleções no Pará

O ministro das Cidades, Jader Filho, estará em Belém, nesta terça-feira (06/08), para detalhar os investimentos de R$ 2,6 bilhões anunciados no Novo PAC Seleções ao Pará. Os detalhes das ações serão apresentados em um evento, que vai reunir o governador do Estado, Helder Barbalho, parlamentares e prefeitos dos municípios paraenses, na sede do Governo, a partir das 11h.

O montante se configura como o maior valor já destinado pela modalidade ao Estado. Os investimentos vão contemplar 64 municípios paraenses no âmbito do Novo PAC Seleções, nas modalidades sob a responsabilidade do Ministério das Cidades.

Até o momento, duas seleções, em maio e julho, já foram anunciadas. Ambas contemplam as áreas de abastecimento de água rural e urbano, esgotamento sanitário, mobilidade urbana em médias e grandes cidades, renovação de frota de ônibus, urbanização de áreas periféricas, regularização fundiária, contenção de encostas e drenagem urbana.