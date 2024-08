Ministro Jader Filho faz post em alusão ao último episódio de A Casa do Dragão

O político paraense Jader Filho, ministro das Cidades, fez uma postagem em seu Instagram, no fim da tarde deste domingo (4), em que brinca com o último episódio da série A Casa do Dragão, que vai ao ar nesta noite, a partir das 22h, na plataforma de streaming Max e no canal da HBO.

No post, o ministro incluiu algumas paisagens paraenses, como o Ver-O-Peso, em Belém, ou o terminal hidroviário de Algodoal, todas mostrando a sombra de um dragão, que estaria sobrevoando os locais. Na legenda, Jader Filho escreveu: “Tem quem que venha até voando pra conhecer a Casa do Pará. Parece que estão vindo tomar um tacacá”, brincou, ao misturar elementos da série e da cultura paraense.

Post Jader Filho

A sombra do dragão nas paisagens retratadas faz alusão aos animais míticos que fazem parte da série A Casa do Dragão, bem como da série que lhe deu origem, Game Of Thrones, ambas inspiradas nas obras do autor George R. R. Martin.

Já a “Casa do Pará” faz referência às várias “casas” presentes nas séries, que representam os reinos que lutam entre si, cada um chefiado por uma família: os Stark, os Lannisters, os Targaryen, entre outros. A Casa do Dragão enfoca as disputas internas dos Targaryen.

No post do ministro, os internautas aprovaram a brincadeira, com aplausos, torcidas para um ou outro lado que disputa o poder na série, ou ainda comentando a ansiedade para assistir ao esperado último episódio.