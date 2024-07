Presidente Lula anuncia a inclusão de Belém no Novo PAC; veja qual obra será contemplada

Belém foi selecionada no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do Governo Federal. O PAC investirá cerca de R$ 41,7 bilhões em obras de mobilidade, prevenção de desastres, esgotamento sanitário e abastecimento de água em 26 estados e 488 municípios brasileiros.

A escolha da capital paraense foi feita pela apresentação de projetos preparatórios para a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP 30) em 2025.

O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em cerimônia realizada nesta sexta-feira (26/7), no Palácio do Planalto, em Brasília, com a participação do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

Em Belém, os investimentos aplicados serão de R$ 192 milhões em mobilidade para garantir a conclusão de todas as etapas da obra de duplicação da avenida Bernardo Sayão. “Esse é um momento de grande importância para Belém, a cidade da COP 30”, disse o prefeito de Belém durante a cerimônia.

O Novo PAC Seleções é um programa que financia projetos submetidos por estados e municípios. Lançado em 2023, o programa tem orçamento total de R$ 136 bilhões, distribuídos em cinco eixos e 27 modalidades. A segunda etapa está prevista para 2025. O objetivo é garantir que os recursos sejam aplicados de forma eficiente e que atendam às necessidades específicas de cada região do país.

A lista de obras contempladas no PAC Seleções em cada estado e município está disponível na página da Casa Civil da Presidência, responsável pela coordenação do programa.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)