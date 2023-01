Nova avenida deve facilitar o trânsito para cerca de 60 mil pessoas em Santarém

A Avenia Moaçara, construída para ser uma nova alternativa ao trânsito de Santarém, foi inaugurada na última segunda, 30, e deve facilitar o acesso às praias e comunidades rurais, encurtando distâncias para a população. Entre os benefícios da nova rota está o desafogamento da rodovia Fernando Guilhon, que costuma ter trânsito mais intenso.

A Avenida Moaçara fica entre a Rodovia Cuiabá-Santarém (BR-163) e a PA 457, a Rodovia Everaldo Martins, que liga a zona urbana de Santarém à Vila de Alter do Chão, e também é rota para outras praias do município e comunidades rurais.

VEJA MAIS

A construção da Avenida Moaçara era uma antiga reivindicação da população, e foi executada por meio de convênio entre o governo do Estado e a prefeitura municipal. O morador da área de influência da nova avenida, João Paulo Azevedo de Oliveira, que trabalha como encarregado de pintura, disse que a nova rota encurta o caminho para ir e voltar do trabalho.

“Melhorou agora 100%, porque encurta mais o nosso caminho e evita de pegar aquele trânsito todo da ‘Fernando Guilhon’. É um meio mais rápido agora pra chegar em casa e no trabalho. Ficou muito bom o tráfego aqui”, afirmou João Paulo.

Na obra, foram feitos os serviços de drenagem superficial e profunda de águas pluviais, terraplenagem, construção de uma ponte em concreto sobre o Igarapé da Toca da Raposa, pavimentação asfáltica, implantação de ciclofaixa, calçamento, sinalização e controle de proteção ambiental em áreas exploradas.

Mobilidade urbana

Estratégica para garantir fluidez no trânsito de veículos na entrada e saída da cidade, a nova estrada transforma para melhor a vida de quem vive em Santarém, beneficiando de forma indireta cerca de 60 mil pessoas, em 11 bairros da sede municipal.

Segundo o prefeito Nélio Aguiar, a via permite uma importante ligação com vários bairros de Santarém e “incentiva o turismo, garantindo uma ciclofaixa para o ciclista poder pedalar, indo direto até Alter do Chão”.

Foram investidos mais de R$ 17 milhões na construção da avenida. Segundo o titular da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), Adler Silveira, “estamos entregando a Avenida Moaçara para que as pessoas de Santarém possam ter o direito de ir e vir com tranquilidade. A rodovia interliga e ajuda na mobilidade urbana. É uma alternativa para desafogar o trânsito da Região Metropolitana do município”.