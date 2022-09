Semana Nacional do Trânsito: configuração geográfica de Belém dificulta o tráfego

A Semana Nacional do Trânsito é uma campanha realizada anualmente e que tem o objetivo estimular ações educativas voltadas para a conscientização da sociedade na segurança das vias. Assim, a especialista em transporte público e professora da Universidade Federal do Pará (UFPA), Patrícia Bittencourt, concedeu entrevista para o jornal O Liberal e comentou sobre as formas para melhorar a qualidade do tráfego de Belém.

Por que a Semana Nacional do Trânsito é importante?

É importante porque é aquele momento em que a comunidade se volta para o trânsito. Ela leva a uma reflexão das pessoas, porque a semana nacional é focada na questão comportamental do usuário. Leva as pessoas a uma reflexão com relação ao comportamento no trânsito. Então, os órgãos podem explorar isso, buscar formas de melhorar.

Quais as principais dificuldades encontradas no trânsito de Belém?

Os maiores problemas estão relacionados à segurança, porque temos muitos sinistros de trânsito, e à fluidez, porque se gasta muito tempo para distâncias relativamente razoáveis. O que agrava a situação, também, é a configuração geográfica da capital, a gente tem uma baía e utiliza praticamente apenas o sistema rodoviário. Uma vez que a gente não explora o hidroviário para o deslocamento, utiliza apenas o terrestre. Outro aspecto é a falta de controle e fiscalização.

Quais soluções poderiam ser colocadas em prática para agilizar e melhorar o fluxo da capital?

Primeira coisa, melhorar o sistema de transporte público. Quando ele é eficiente, você consegue fazer com que as pessoas que usam automóveis, motocicletas e transporte por aplicativo, migrem para o transporte público. Isso já é um aspecto de melhora. As cidades que trabalham nessa linha fazem revolução, dão saltos de qualidade. Essas cidades conseguem uma melhor fluidez porque tem menos veículos circulando na região. Para melhorar o trânsito, é preciso de um conjunto de ações.

Que tipo de políticas públicas deveriam ser implantadas com o objetivo de facilitar o tráfego?

Aumentar a fiscalização. Não adianta implantar a política. A legislação de transporte já fecha muita coisa, mas as pessoas não cumprem. Aí, temos motocicletas em calçadas, ciclofaixas. Trabalhar o transporte escolar, se for mais eficaz e transfira confiança para pais e alunos, isso vai reduzir os conflitos nas portas das escolas, porque a gente tem muita fila dupla. Não é só fazer o sistema, mas marketing, divulgar.

De que forma é possível educar pedestres e condutores?

O trânsito deveria entrar em todos os níveis escolares de forma transversal. Inserir nos conteúdos programáticos das disciplinas, mas é uma coisa que é muito pouco praticada. A gente precisa atuar mais na educação e formação de educadores do nível fundamental, médio, superior. Deveríamos também ter mais campanhas de educação, ser mais incisivo.

Quais as ações necessárias para diminuir acidentes e garantir segurança nas vias?

Maior sinalização, é fundamental. Monitoramento dos pontos críticos, dos sinistros, das áreas que têm mais incidência de sinistros. O órgão gestor tem que ter uma equipe constante para estar acompanhando isso. Às vezes, não tem iluminação e tem mais sinistros no período noturno.