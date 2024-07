Pará não tem casos de meningite causada por verme presente em caramujo desde 2021

Após a morte de um paciente no último mês de abril, de meningite por meio de caramujos (meningite eosinofílica), no município de Nova Iguaçu, na região metropolitana do Rio de Janeiro, a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) faz um alerta para a transmissão. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA), em 2021, tiveram dois casos confirmados de meningite eosinofílica na Região Metropolitana de Belém, sendo um caso em Belém e outro em Ananindeua.

Esse caso específico de meningite acometeu um jovem de 21 anos e, em Ananindeua, uma criança de 11 meses. Para combater o vetor, o indicado é realizar a catação manual dos caramujos usando luvas ou sacos plásticos para proteger a mãos, além de colocá-los em recipiente com água fervente por cinco minutos e quebrar as conchas, enterrá-las ou jogá-las no lixo (as conchas não devem ser descartadas inteiras porque podem acumular água, tornando-se criadouros do mosquito Aedes aegypti).

O trabalho de vigilância e controle são realizados pelas Secretarias Municipais de Saúde, por meio dos Centros de Controle de Zoonoses Municipais, com apoio da Coordenação Estadual de Controle de Esquistossomose, Filariose, Geo-Helmintos e Tracoma (CEFGT), que integra o Departamento de Controle de Endemias da Sespa.

Outros cuidados importantes são: não ingerir moluscos crus ou malcozidos, incluindo caracóis terrestres, lesmas e caramujos aquáticos. Lavar bem frutas e verduras, deixando de molho por 30 minutos em mistura com um litro de água e uma colher de sopa de água sanitária, enxaguando-as bem em água corrente antes do consumo.

Casos de Meningite no Pará

Conforme o levantamento da Sespa, com relação a doença, de janeiro a Junho de 2024 o Pará notificou 18 óbitos de meningite por diversos tipos. Nesse mesmo período, o Pará registrou 19 casos de Meningite Menigocócica, 22 casos de Meningite meningocócica+ meningococcemia, 10 casos de Meningite Tuberculosa, 37 casos de Meninigite Bacteriana, 16 casos de Meningite não especificada, 51 casos de Meningite Viral, 10 casos de Meningite por outras especificações, 02 casos de Meningite por Hemophilus, 9 casos de Meningite Pneumocócica.

Foram notificados 176 casos de Meningite por todas as causas, predominando a meningite viral com 51 casos, seguida de doença meningocócica com 41 casos.

A doença

A meningite é uma doença caracterizada pela inflação das meninges, membranas que revestem o encéfalo e a medula espinhal.

A investigação foi conduzida pelo Laboratório de Malacologia do IOC (Instituto Oswaldo Cruz). Malacologia é o ramo da biologia que estuda os moluscos. Após a Fiocruz ser notificada do caso, agentes da Vigilância Ambiental em Saúde (Suvam) de Nova Iguaçu e do IOC realizaram a coleta de caramujos em diferentes pontos do bairro Ipiranga, onde o paciente contraiu a doença.

De um total de 22 moluscos analisados, o verme causador da doença, Angiostrongylus cantonensis, foi encontrado em um caramujo da espécie Pomacea maculata, conhecido popularmente como lolô ou aruá.