Dia Mundial do Combate à Meningite: saiba o que é a doença, sintomas e veja onde vacinar em Belém

Nesta quarta-feira (24/04), é comemorado o dia de combate contra a meningite, como um lembrete a importância da conscientização sobre a doença. A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal, e pode ser causada por diversos agentes infecciosos, como vírus, bactérias e fungos. Os sintomas incluem febre alta, dor de cabeça intensa e rigidez no pescoço. A vacina contra meningite, a meningocócica C continua disponível nas Unidades Básicas de Saúde de Belém e Região Metropolitana.

Como está a meningite no Pará

Dados da doença, esse ano, mostraram que os casos de meningite têm aumentado no Estado. Em 2022, foram contabilizados 193, número que passou para 341, em 2023 — um aumento de 76,6%. Desde o dia 31 de dezembro do ano passado, até dia 13 de janeiro deste ano, sete diagnósticos da doença já foram registrados no Estado.

Na capital paraense, é possível encontrar a vacina da meningocócica C em Unidade Básica de Saúde (UBS) ou por laboratórios privados.

Quais os tipos de meningite?

Meningite bacteriana: causada por bactérias, é a forma mais grave e requer tratamento antibiótico imediato.

Meningite viral: causada por vírus, geralmente é menos grave que a meningite bacteriana e pode ser resolvida sem tratamento específico.

Meningite fúngica: causada por fungos, é rara e geralmente afeta pessoas com sistema imunológico enfraquecido.

Sintomas de meningite

Os sintomas variam conforme os tipos citados e a depender do estágio de gravidade na qual a doença está na pessoa. Alguns dos sintomas são:

febre alta,

dor de cabeça intensa,

rigidez no pescoço,

náuseas,

vômitos,

confusão mental,

sonolência,

convulsões, em casos graves.

VEJA MAIS

Quais são as causas meningite? E quais os fatores que a tornam uma doença de risco?

As causas da meningite variam de acordo os 3 tipos da doença.

Meningite bacteriana: Transmitida por contato próximo com secreções respiratórias ou saliva de pessoas infectadas. Os fatores de risco incluem crianças menores de 5 anos e adolescentes, pessoas com diabetes e doenças renais. As condições que facilitam a entrada de bactérias nas meninges são traumas na cabeça, defeitos congênitos e cirurgias.

Meningite viral: Transmitida por contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas. Fatores de risco incluem as estações do ano como inverno e a primavera. Crianças e adolescentes são mais propensos.

Meningite fúngica: Geralmente afeta pessoas com sistema imunológico enfraquecido, como pacientes em tratamento com imunossupressores ou com doenças graves.

Prevenção

A vacinação é a medida preventiva mais importante contra a meningite bacteriana. Diversas vacinas estão disponíveis para proteger contra diferentes tipos de bactérias, como meningocócica C, pneumocócica e Haemophilus influenzae tipo b (Hib).

Além de se vacinar, é importante ficar atento a essas dicas:

Lavar as mãos com frequência com água e sabão.

Evitar contato próximo com pessoas doentes.

Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar.

Não compartilhar objetos pessoais, como copos, talheres e utensílios de higiene.

Manter ambientes ventilados e evitar aglomerações em locais fechados.

(*Pedro Ribeiro, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Vanessa Pinheiro)