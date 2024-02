Meningite no Pará: alerta epidemiológico pede atenção para casos da doença

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) divulgou um alerta epidemiológico sobre a doença meningocócica, entre elas a meningite, em Belém e Região Metropolitana. Segundo o documento, o sistema de informação da pasta detectou um aumento no registro de casos de doença no mês de janeiro de 2024, na região metropolitana I, que engloba Belém, Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Bárbara.

No alerta, a Sespa informa que “faz-se necessário que os profissionais de saúde estejam sensíveis à identificação precoce, notificação e investigação dos casos suspeitos da doença, tratamento e manejo adequado e oportuno dos casos”. “Profissional de saúde, da rede pública ou privada, em caso de atendimento de caso suspeito e/ou confirmado de DM, notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal”, diz o texto. A redação integrada de OLiberal aguarda mais informações da Sespa sobre o alerta.

De acordo com o alerta, foram notificados 13 casos suspeitos da doença, sendo 9 (69%) confirmados, e 4 estão aguardando confirmação laboratorial. “No mesmo período foram confirmados 2 óbitos residentes no município de Belém e Ananindeua e 2 estão aguardando resultado”, diz o texto. “Dos 9 casos confirmados, 4 (44%) casos foram do sorogrupo B e 05 casos aguardam confirmação do sorogrupo. Vale ressaltar que no mesmo período do ano passado, não houve registro de casos e óbitos confirmados de DM no estado do Pará”, informa a nota. O

O que é a doença meningocócica?

A meningite é um processo inflamatório das meninges, podendo ser causada por bactérias, vírus, fungos, outros agentes ou processos não infecciosos. Segundo o documento, o risco de contrair meningite é maior entre crianças menores de cinco anos, no entanto, pode acontecer em qualquer idade.

Os principais sintomas são: febre, cefaleia, náuseas, vômitos, rigidez de nuca, sinais de irritação meníngea (Kernig e Brudzinski), dor muscular/articular, letargia, irritabilidade, dificuldade respiratória, alteração no estado mental e petéquias.

Em crianças pequenas: abaulamento e/ou aumento de tensão da fontanela, gemência, irritabilidade e apatia que se alternam, recusa alimentar, respiração irregular. Convulsões, sinais neurológicos focais e coma são complicações que ocorrem dependendo do comprometimento encefálico.