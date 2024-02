Doença de Chagas: MP emite recomendação para Belém, que registrou 41 casos e 9 surtos em 2023

Nesta sexta-feira (9), o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) emitiu uma recomendação direcionada à Secretaria de Saúde do Município de Belém (Sesma), da Prefeitura de Belém, solicitando a criação de um grupo de trabalho específico no combate à doença de chagas, que vem apresentando um aumento no número de casos no Estado. A recomendação foi assinada conjuntamente pela 3ª Promotora de Justiça do Consumidor de Belém, Regiane Ozanan, e pela promotora de Justiça Erica de Sousa, coordenadora do Núcleo do Consumidor (Nucon/MPPA). Em Belém, somente em 2023, foram confirmados 41 casos da doença, com a identificação de nove surtos em diferentes bairros da capital, e registro de dois óbitos, conforme apontam dados Sesma.

Também de acordo com a Sesma, 9 casos suspeitos ainda continuam em investigação. Já em 2022, foram confirmados 34 casos, com registro de uma morte. "O número de casos confirmados está dentro do esperado no que se refere à média histórica pré-pandemia para a capital", diz o órgão. E, em 2024, até o momento, não houve registro de casos confirmados de doença de chagas, como garante a Sesma.

A secretaria pontuou, ainda, que "realiza sistematicamente ações educativas nas áreas onde ocorre registro da doença, orientando a população sobre como identificar o barbeiro - vetor da doença -, sinais/sintomas e quando buscar assistência médica. Ao confirmar casos, a Sesma também testa as pessoas que residem com o paciente. Também é feita busca ativa de casos sintomáticos na vizinhança. Os pacientes são encaminhados para o tratamento, oferecido de forma gratuita via Sistema Único de Saúde (SUS)".

Em nota enviada à reportagem, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou que, em 2023, foram registrados 518 casos da Doença de Chagas e dois óbitos no Estado. Do total de registros, 41 deles ocorreram em Belém. Em 2022 foram 352 casos da doença no Estado, com três mortes. Sobre as ações de combate à doença, a Sespa informou ainda que se trata de responsabilidade das secretarias municipais de saúde e o Estado vem trabalhando em parceria viabilizando o treinamento de equipes, investigações e ações estratégicas de prevenção.

LEIA MAIS:

A recomendação do MPPA considerou os dados coletados pelo Grupo de Trabalho Chagas, que é vinculado à Sespa. Segundo o estudo realizado no ano de 2023, foram notificados 518 casos de Doença de Chagas aguda no Estado, sendo que destes, 41 casos ocorreram em Belém.

O MPPA destaca a importância da ação visto que deve haver garantia de segurança no manejo de alimentos que requerem tratamento adequado para serem consumidos, como açaí e bacaba, geralmente feitos por batedores artesanais. As promotoras reforçam que a medida deve prevenir surtos com Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) e minimizar o risco sanitário na manipulação e consumo.

Assim sendo, o MPPA recomenda a criação do grupo de trabalho, e pede à Sesma que a mesma adote as seguintes medidas: que encaminhe, em 15 dias, um cronograma de formação do grupo com o nome dos servidores indicados, além de oferecer estrutura mínima de funcionamento do GT; e a partir das informações coletadas pelo GT Chagas sejam adotadas medidas pelo Município de Belém para prevenção, combate e controle da doença de chagas. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Belém e aguarda retorno.

Transmissão da Doença de Chagas

A Doença de Chagas é transmitida pelo barbeiro infectado, que ao picar uma pessoa sadia deposita fezes contaminadas no ferimento, permitindo a entrada do parasito Trypanosoma cruzi na corrente sanguínea (transmissão vetorial). A doença também pode ser transmitida por via oral, por meio de alimentos contaminados pelas fezes do Tripanosoma cruzy, devido à falta de controle de higiene e de cuidados no momento do processamento. A transmissão congênita (mãe-bebê) também já foi identificada no Pará.

Ainda segundo a Sespa, na fase aguda, os principais sintomas são dor de cabeça, febre, cansaço, edema facial e dos membros inferiores, taquicardia, palpitação e dor no peito e falta de ar. Como os sintomas iniciais parecem com o de outras doenças, a pessoa deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência para atendimento médico imediato para fazer os exames.

O diagnóstico precoce é fundamental nos casos de doença de Chagas, pois quanto mais tempo leva para o paciente iniciar o tratamento, mais danos o parasito Trypanosoma cruzi causa no organismo, principalmente no coração e sistema digestivo.

Um paciente com suspeita da doença precisa ser logo notificado e imediatamente encaminhado para exame e início do tratamento. Assim, o paciente com Chagas recebe medicamento específico por dois meses e permanece sob acompanhamento pelo período de cinco anos na atenção básica municipal e, quando necessário, por especialista cardiologista, infectologista e gastroenterologista.

Ações municipais

Também de acordo com a Sesma, o Departamento de Vigilância Sanitária da Sesma (Devisa), por meio do Setor Casa do Açaí, responsável pelas fiscalizações nos pontos de venda, faz inspeção sanitária para verificar o cumprimento das boas práticas de manipulação no processamento do fruto, conforme o Decreto Estadual n° 326, de 20/01/2012. "Durante as fiscalizações, que são realizadas em estabelecimentos que dão entrada no processo de licenciamento, em casos de denúncias, surto e nas ações de monitoramento, os fiscais avaliam a estrutura do local e o processamento do açaí", detalha a nota.

"Caso sejam encontradas inconformidades, são solicitadas correções através de documentos, e após um prazo determinado. A Casa do Açaí tem cadastrados mais de 1.000 estabelecimentos e realiza capacitações teórico-práticas para os manipuladores de açaí, garantindo qualidade e entrega de alimento seguro à população. No ano de 2023 mais de 500 manipuladores foram capacitados", pontua a Sesma.

A Sesma ressaltou, ainda, que a Doença de Chagas é uma enfermidade sazonal, que tem maior registro entre os meses de junho e novembro na região amazônica, principalmente por via oral, com o consumo de alimentos contaminados. Nesse período, se dá a safra de açaí e o consequente aumento do consumo da fruta, que costuma ser usada na alimentação de toda a família, levando a pequenos surtos domiciliares. Na safra também aumenta o número de pontos de venda de açaí não autorizados, que não passam por fiscalização e prévia capacitação sobre o branqueamento, processo de eliminação do agente transmissor da doença", finaliza o comunicado.