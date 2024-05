Criança pede maconha para enfermeiras após ser abandonada em hospital

Uma criança de cinco anos foi encontrada no Complexo Hospitalar Arlinda Marques, em Jaguaribe, em João Pessoa (PB), após ter sido supostamente abandonada pela família. Quando foi resgatada, a criança teria pedido maconha para as enfermeiras.

A denúncia foi feita na noite de quarta-feira (29/05) por uma mulher que estaria cuidando voluntariamente da criança na unidade de saúde, revezando nos cuidados com o filho e a criança.

"A informação é que a mãe é usuária de drogas e, no sábado, ela soube que o companheiro tinha saído da prisão. Ele passou a noite aqui, mas não conseguiu entrar. A mãe foi embora e a criança está em estado crítico. Só chama pela mãe, pede drogas e se debate toda", disse.

De acordo com a mulher, que está cuidando da criança, "ela está se alimentando por sonda, a cabeça cheia de feridas e ninguém pode fazer nada porque para cortar os cabelos é preciso autorização dos pais.

Segundo a assessoria do hospital, a criança deu entrada na unidade com quadro grave de meningite tuberculosa e tuberculose pulmonar e se recupera de sequelas neurológicas. O Ministério Público disse que na próxima terça-feira (4) haverá uma reunião em conjunto com o Conselho Tutelar para tratar do caso.