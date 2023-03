Defesa Civil de Parauapebas emite alerta para risco de deslizamento em quatro bairros do município

A Defesa Civil de Parauapebas, Sudeste do Pará, emitiu na última segunda- feira, 13, o alerta laranja para riscos de deslizamentos destinado à população que reside nos bairros Betânia, Liberdade, São Lucas e Céu Azul, áreas consideradas de risco, o alerta se deve às chuvas que castigam a região nesta época do ano.

A semana amanheceu com a região de Carajás de baixo de água, o temporal gerou transtornos para a população que teve casas e pontos comerciais invadidos pela água. Apesar desta terça-feira, 14, amanhecer sem chuva, com temperatura de 27º com tempo parcialmente ensolarado. A previsão é de fortes chuvas para os próximos dias conforme a meteorologia.

Serviço:

Para a comunidade que reside nas áreas consideradas vulneráveis o alerta é de atenção para qualquer anormalidade e em caso de deslizamento e desmoronamento a Defesa Civil deve ser acionada por meio nos números 3356-2597 e 199, ou via CCO (94) 99278-0431.