Grande Belém deverá ter temporais até o fim de semana, diz Inmet; chuvas podem chegar a 200 mm

Nos primeiros 13 dias deste mês de março, a Grande Belém registrou 161 milímetros de chuva. Ocorre que, somente em três dias (terça (14) quarta (15) e quinta (15), deverão ser registrados cerca de 150 milímetros de chuva, e até o final de semana, 200 milímetros, com previsão de temporais. Isso significa muita chuva. A previsão é do 2º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Somente no bairro de Nazaré, nesta terça-feira (14), em três horas, foram identificados 80 milímetros de chuva, de acordo com levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

A chuva que cai sobre Belém nesta terça-feira caracteriza-se com uma distribuição irregular, ou seja, alternada em intensidade em bairros da cidade e pontos da região metropolitana. Além dos 80 milímetros em Nazaré, no município de Ananindeua, foram registrados na manhã 60 milímetros, com o rio Uriboca transbordando. No bairro da Pedreira, foram 59 milímetros e, na Terra Firme, 40 milímetros.

"Essas chuvas intensas são provocadas pela Zona Convergência Intertropical que está situada em cima de Belém, e isso significa muita chuva por esses dias", destaca o meteorologista José Raimundo Souza, do 2º Disme Inmet, em Belém. A Zona de Convergência Intertropical está relacionada à formação de nuvens do tipo cumulonimbus, nuvens e chuva.

Como informou José Raimundo Souza, nesta terça-feira a temperatura na Grande Belém situa-se em 27ºC a máxima (normalmente, é de 32 a 33ºC) e de 22,5ºC a mínima, fazendo com que o paraense, acostumado com altas temperaturas, sinta frio, sobretudo, à noite e na madrugada.

Mas o que são os milímetros de chuva?

O cálculo do volume de chuvas é feito ao medir a quantidade de chuva (altura da lâmina da água formada) que caiu numa área de 1 metro quadrado (1m²). Para isso, é usado um aparelho chamado pluviômetro.

Cada milímetro de chuva equivale a 1 litro de água. Ou seja, 100 mm de chuva são 100 litros de água, o mesmo que cinco garrafões de água mineral de 20 litros.

Em Belém, a previsão de 200 mm significa que serão quase 10 garrafões de água mineral de chuva. Claro, isso quer dizer que é muita água, afinal, serão 200 mm de chuva em cada metro quadrado. Essa quantidade vai ser distribuída até o final da semana.