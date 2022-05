Covid-19 no Pará: abril de 2022 é o mês com menor número de mortes

Em abril de 2022, o Pará registrou o menor número de mortes por covid-19 desde março de 2020, quando os primeiros óbitos foram notificados, segundo apurou esta reportagem de O Liberal. Dados do Painel da Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), mostram que 10 pessoas morreram pela doença no mês passado. O número corresponde a uma queda de 309% nas mortes em relação a abril de 2021, mês com o maior número de óbitos em toda a pandemia, totalizando 2.442 mortes.

VEJA MAIS

A redução nos registros ocorre em um momento em que o estado já imunizou quase 90% da população com as duas doses da vacina ou a dose única contra a doença. Até o momento, o Governo do Pará recebeu do Ministério da Saúde (MS) 15.250.765 doses do imunizante e enviou aos municípios 13.909.660. De acordo com o MS, a diminuição das notificações se deve, entre outras medidas, à vacinação.

O MS reforça ainda a importância de a população completar o ciclo vacinal com as doses de reforço. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério aponta que a estratégia utilizada para essa etapa da campanha amplia ainda mais a imunidade contra a covid-19. No último dia 2 deste mês, o Governo passou a recomendar uma segunda dose de reforço para idosos acima de 70 anos. A recomendação foi publicada em uma Nota Técnica.

(Texto em atualização)