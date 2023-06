Corpus Christi: aeroportos do Pará devem movimentar mais de 70 mil passageiros

A Infraero divulgou o movimento nos aeroportos no Brasil durante o "feriado prolongado" de Corpus Christi, no período de 7 a 12 de junho, com voos comerciais regulares. No Pará, o movimento estimado é de 71.191 mil passageiros em cinco aeroportos do estado que fazem parte da rede Infraero como: Belém, Carajás, Altamira, Santarém e Marabá.

Dentro do estado, o aeroporto com maior movimento é Belém com 54.068. Na sequência estão Marabá com 6.869, Santarém com 5.571, Carajás com 2.907 e Altamira com 1.776. Nos cinco estados houve aumento do número de passageiros com relação ao ano passado.

Nos 21 aeroportos da Rede Infraero do Brasil a estimativa é de cerca de 750,3 mil passageiros. O número é 34% maior em relação ao movimento do ano passado, quando 560,7 mil pessoas embarcaram e desembarcaram nestes terminais, entre os dias 15 e 20 de junho. Estão previstos também 5.668 pousos e decolagens no período, 24% superior em relação aos 4.559 voos realizados em 2022.



A estimativa é de que os dias mais movimentados sejam a quarta-feira (7), com 156,1 mil passageiros e 1.185 voos, e a segunda-feira (12), com 158,8 mil passageiros e 1.203 voos.

A projeção foi elaborada a partir das programações informadas pelas empresas aéreas e comparou o estimado para 2023 com o mesmo feriado de 2022.