Mais de 200 agentes da PRF participam da 'Operação Corpus Christi 2023', no Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, à 00h desta quarta-feira (07), a "Operação Corpus Christi 2023", no Pará. O objetivo da operação, segundo o órgão de segurança, é reforçar o policiamento ostensivo, com foco na segurança viária, prevenção de acidentes e garantia da livre circulação dos usuários nas rodovias federais do estado. Ao todo, mais de 200 policiais rodoviários federais foram direcionados à ação em escala de revezamento. As atividades seguirão até as 23h59 de domingo (11).

Por conta do feriado de Corpus Christi, celebrado nacionalmente nesta quinta-feira (8), e do ponto facultativo desta sexta-feira, 09, decretado pelo Governo do Pará e Prefeitura de Belém, a expectativa da PRF é de um fluxo maior nas estradas.

O trabalho de fiscalização será focado em ações que contribuam com a redução de acidentes e da violência no trânsito. Dentre os pontos que estarão no foco da fiscalização, estão a não utilização de cinto de segurança, ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, embriaguez ao volante e a não utilização do dispositivo de retenção para crianças. Além das ações voltadas para a segurança no trânsito, a PRF também atuará no combate à criminalidade.

Atividades de educação para o trânsito também fazem parte das ações preventivas da PRF, buscando trazer mais consciência àqueles que circulam pelas rodovias neste feriado. Muitos são os fatores que podem contribuir para a ocorrência de acidentes, especialmente aqueles graves, com vítimas fatais, sendo o comportamento preventivo e maior consciência dos usuários um fator importante na prevenção.

Em 2022, foram abordados 2.085 veículos e 2.406 pessoas durante os cinco dias de operação. Os agentes da PRF que integram a operação vão fiscalizar trechos estratégicos das rodovias com o maior índice de acidentes, identificados de acordo com os dados estatísticos.

Dicas rápidas para um trânsito seguro durante o feriado:

• Sempre faça uma revisão no veículo: verifique pneus, inclusive o estepe, palhetas dos limpadores de para-brisa e itens de iluminação e sinalização;

• Observe as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem;

• Utilize o cinto de segurança e os sistemas de retenção paras crianças (bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação);

• Se estiver chovendo, redobre a atenção, reduza a velocidade, mantenha sempre os faróis ligados e aumente a distância do veículo à sua frente.