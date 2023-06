Corpus Christi: feriadão prolongado será de sol e pancadas chuvas em Belém e região litorânea

A previsão do tempo para o “feriadão prolongado” de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (8), será de chuvas com volume superior a 50 milímetros (mm) em áreas da Região Norte, de acordo com a previsão Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgada na Agência Brasil nesta quarta-feira (7). Em Belém e Região Metropolitana, o dia será ensolarado, com pancadas de chuva no início da noite, com predominância de temperaturas entre 33º a 35º (máxima) e 23º a 25º (mínimas), como explicou o meteorologista José Raimundo Souza, do 2º Distrito de Meteorologia do Inmet.

Durante o feriado, o tempo na capital deve ficar mais quente entre às 11h30 e 15h. “O dia vai estar com áreas isoladas. Vai ter sol e as chuvas somente depois das 15h”, destacou o meteorologista. De sexta-feira (9) a segunda-feira (11) a previsão é de nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Região Litorânea

Na região litorânea do Pará haverá chuva nos quatro dias do feriadão prolongado, com nuvens chuvas em áreas isoladas, que podem chegar até a região norte e nordeste do Estado até a capital. “Marapanim, Curuçá e Salinas ainda têm chuvas em forma de pancada e o feriado será com pancadas de chuva, a maioria de curta duração, mas, por vezes, em pontos isolados, pode ser de forte intensidade””, explicou.

Já no sul do Pará, o esperado é que não haja chuva, principalmente na região de Conceição do Araguaia, Redenção, São Félix do Xingu e Xinguara. Os quatros dias do feriado também será marcado com altas temperaturas nessa região, conforme explicou o especialista.

Para a segunda-feira, o tempo não deve mudar ao longo do dia, como explicou José Raimundo. “As chuvas se concentram na parte da noite e na parte da tarde, devido a efeitos convectivos, podendo, na parte da tarde, ter essa chuvas mais fortes, por conta das perturbação das ondas de leste”, explicou.

Região Norte

As chuvas previstas para o Norte se devem, principalmente, ao calor e à alta umidade. “São previstos volumes de chuva maiores que 50 mm em grande parte da região, e que podem ultrapassar 80 mm em áreas centrais do Amazonas e divisa com o Pará”, informou o Inmet por meio da Agência Brasil.

“Em contrapartida, está prevista pouca chuva para a área central do Pará, Acre e Rondônia, com valores inferiores a 10 mm. No sul do Pará e Tocantins, haverá predomínio de tempo seco”, acrescentou o órgão.