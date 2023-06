Ônibus para Mosqueiro: frota ganha reforço para o período de Corpus Christi

A linha Mosqueiro – São Brás terá reforço na frota a partir de quinta-feira, 8, para atender ao aumento da demanda de deslocamento para a ilha durante o feriado prolongado de Corpus Christi. A medida segue até o domingo, 11. O valor da tarifa para é de R$ 6,40, sendo a meia-passagem R$ 3,20. Todas as gratuidades previstas nas legislações federal, estadual e municipal são asseguradas.

As viagens partem do terminal na Praça Araújo Martins, em São Brás. Na quinta e na sexta-feira, 09, o reforço operacional inicia às 7h10 e termina às 21h; no sábado, 10, será das 7h10 às 20h10; e no domingo, das 7h às 10h45.

Para o retorno a Belém, as viagens partem do Terminal Maracajá, localizado na Rua Pratiquara, entre Rua Francisco Xavier Cardoso (6ª Rua) e Rua Veiga Cabral (7ª Rua). Na quinta e na sexta-feira a operação inicia às 9h45 e termina às 23h35; no sábado será das 9h45 às 22h45; e no domingo, das 9h35 às 22h05.

Nos dias 08, 09 e 10, o reforço contará com 15 ônibus no período da manhã e da tarde. Já no dia 11 o incremento será de nove ônibus no período da manhã, e 15 no período da tarde.

Durante a operação, os agentes de transporte da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) vão intensificar a fiscalização para garantir o cumprimento da ordem de serviço sobre a frota e os horários de chegada e de saída, tanto no terminal de São Brás quanto em Mosqueiro. A medida é necessária para identificar e ajustar qualquer problema ou irregularidade na operação das linhas de ônibus.