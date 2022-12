Colisão entre automóvel e carreta deixa um morto na BR-155

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta deixou uma pessoa morta, na madrugada deste sábado (31). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão entre um automóvel modelo Voyage e uma carreta Volvo/Vm, que estava parada na rodovia, em meio a uma pane. Como os dois veículos estavam no mesmo sentido da pista, a colisão foi transversal.

A vítima, identificada como Jeremias Cardoso de Sousa, de 25 anos, conduzia o veículo que transportava outros três passageiros da Vila Sororó, comunidade da zona rural, para Marabá, um trajeto de aproximadamente 35 quilômetros. De acordo com informações de familiares ao portal Correio de Carajás, a família envolvida no acidente voltava de uma confraternização na vila. A colisão ocorreu próximo à área do Distrito Industrial de Marabá, já na entrada da cidade.

Ao passar em uma curva por volta das 4 horas, Jeremias foi surpreendido ao ver a carreta parada, segundo a PRF, sem qualquer sinalização de segurança. Não houve tempo para desviar e o condutor, atingido em cheio na batida, morreu na hora. Ainda de acordo com informações do Correio de Carajás, um dos acompanhantes de Jeremias saiu ileso. Sua esposa, que viajava no banco traseiro, se queixava de dores no braço e foi levada ao Hospital Municipal de Marabá. Já o passageiro do banco do carona fraturou um dos braços.