Carreta carregada de veneno tomba em Itupiranga, no Pará

Um carreta carregada de veneno tombou na vicinal que dá acesso à Vila São Sebastião, a 13 km da entrada da cidade de Itupiranga, no sudeste paraense, na última quinta-feira (13). A Polícia Militar do município não soube informar se houve algum ferido. As informações são do Portal Debate.

O acidente ocorreu após o motorista da carreta desviar de um motociclista para evitar uma colisão, mas acabar perdendo o controle da direção, o que resultou no tombamento na vicinal. A carreta estava carregada com galões de veneno. O motorista sofreu apenas arranhões leves. Nenhum dos condutores teve a identidade informada.