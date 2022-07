Carreta desgovernada tomba sobre casas em Belo Horizonte; veja os vídeos

Pelo menos quatro pessoas, entre elas duas crianças e um homem que ficou soterrado, ficaram feridos após uma carreta desgovernada tombar sobre casas que ficam às margens do Anel na Vila da Luz, região Nordeste de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Entre oito e dez casas teriam sido atingidos pelo veículo, que transportava insumos de ração. As informações são dos portais O Tempo e Itatiaia.

O acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira (13). Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista da carreta teria perdido o controle após um pneu estourar.

A Defesa Civil de Belo Horizonte foi ao local local para avaliar os danos estruturais nos imóveis atingidos. As duas crianças foram socorridas com ferimentos leves, segundo informações do Centro de Operações da Prefeitura. Uma menina de 11 anos foi levada pela ambulância do SAMU para o João XXIII. Outra ambulância que passava pelo local, de João Monlevade, socorreu um menino de oito anos para a UPA Norte.

Imagens do portal Itatiaia mostram o momento que um morador da comunidade é resgatado dos escombros por policiais militares.

O motorista da carreta dispensou atendimento médico. A pista de acesso à BR-381, sentido Vitória, foi totalmente interditada.