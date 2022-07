Professor morre esmagado por carreta em rodovia no sudoeste do Pará

O professor José Milton Ribeiro Ferreira, 44 anos, morreu esmagado por uma carreta no quilômetro 8 da BR-230, conhecida como rodovia Transamazônica. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (11), no distrito de Miritituba, em Itaituba, região sudoeste do Pará. As informações são do Giro Portal. A causa do acidente não foi divulgada.

A sobrinha da vítima contou que o tio saiu da Comunidade Cristo Rei II com destino à cidade de Itaituba. O professor pilotava uma motocicleta Yamaha YBR 125W preta. A jovem contou que a carreta teria colidido frontalmente com o motociclista. José foi esmagado pelos pneus do veículo de grande porte e morreu no local.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi até o trecho para realizar o levantamento e um boletim de acidente. As informações devem ser divulgadas em cinco dias.

A Secretária Municipal de Educação (Semed) de Itaituba emitiu uma nota de pesar sobre a morte de José Ferreira. O professor era formado em Letras e era docente na área desde 2014. José estava lotado na Escola Rei Davi, na Comunidade Monte Moriá, vicinal do Cacau. Ele também ministrava aulas nas escolas São Raimundo Nonato e Lírio dos Vales.

A redação integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil para saber se o condutor da carreta foi preso ou não. No entanto, aguarda retorno para a resposta.