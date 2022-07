Maquinista morre ao ser imprensado por veículo que pilotava em Tailândia

Um acidente grave envolvendo uma máquina pesada pôs fim à vida de um funcionário da prefeitura de Tailândia, no nordeste do Pará, no final da tarde da última sexta-feira (1). O operador de máquinas Antônio Lopes de Sousa Filho, de 54 anos, foi atropelado pelo veículo, que apresentou uma pane. O caso aconteceu na localidade conhecida como “Vicinal Rajada”. Com informações do portal Debate Carajás.

A vítima também era conhecida como “Irmãozinho”. Testemunhas contaram que ele voltava para a cidade depois de trabalhar na conclusão da restauração de vicinais na região da Vila Rajada, na zona rural de Tailândia. No entanto, na subida de uma ladeira, a máquina teria apresentado uma provável pane e começou a descer de ré. Antônio, então, teria pulado, mas teve parte da cabeça esmagada pela máquina pesada.

VEJA MAIS

Ele morreu na hora, sem chance de ser socorrido. Uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) fez a perícia no corpo da vítima, e em seguida removeu para o Instituto Médico Legal (IML), de onde foi liberado para sepultamento.

Nas redes sociais, o prefeito de Tailândia, Paulo Jasper, conhecido como “Macarrão”, lamentou a morte do maquinista. A prefeitura decretou luto oficial de três dias pela perda do servidor, que era lotado na secretaria de Transportes.