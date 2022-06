Jovem de 21 anos morre ao se afogar após pular de balsa em Belém

Gabriel Pereira Araújo, 21 anos, morreu ao afogar-se na Baía do Guajará, em Belém, no começo da tarde desta quinta-feira (16), após pular de uma balsa junto com três colegas de uma oficina de soldagem onde ele trabalhava há três dias. O jovem, que fazia “bico” como ajudante no local, foi o único que não conseguiu nadar da embarcação até a orla, localizada na passagem Duas Estrelas, no bairro da Pratinha.

Testemunhas informaram que os homens haviam tentado separar as proas - parte frontal - das embarcações que estavam uma em cima da outra. Em determinado momento, eles decidiram retornar para a margem, Gabriel foi o último a pular na água e começou a se debater. Ao perceber que o colega estava se afogando, os amigos ainda tentaram o resgatar, porém sem sucesso. A distância da balsa à orla era de aproximadamente 30 metros.

No momento do acidente, o jovem estava usando uma bota de borracha para serviços gerais, que pode ter o atrapalhado enquanto ele tentava nadar, já que o equipamento encheu de água e ficou pesado, dificultando o movimento das pernas, afirmaram alguns trabalhadores da oficina. Após o acidente, a Polícia Militar, perícia científica e remoção foram acionadas para ir até a localização indicada pela população.

A família de Gabriel, que reside na Sétima Rua, em Icoaraci, foi comunicada. A mãe, o avô e primos do jovem foram até o local e fizeram o reconhecimento do corpo. A vítima era neto de Antônio Pereira, 78 anos. Ele contou que Gabriel morava com a mãe e a ajudava financeiramente, trabalhando em empregos temporários. Segundo Antônio, o sonho do neto era cursar o ensino superior.

“Fico pensando como a mãe dele vai ficar agora. O filho era o único que ajudava na casa, onde eles moravam juntos. Todos ficamos muito abalados quando recebemos a informação da morte dele, mas ela com certeza ficou mais. O Gabriel já tinha completado o ensino médio e queria fazer faculdade. Como ele não conseguia um emprego fixo, fazia alguns bicos. Nessa oficina, ele já estava há três dias”, comentou o avô da vítima.

Depois que uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) realizou a perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).