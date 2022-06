Motorista esquece de acionar o freio e morre esmagado pelo próprio caminhão

Um homem de 43 anos morreu após esquecer de acionar o freio estacionário do caminhão que dirigia e acabou sendo prensado pelo próprio veículo. Testemunhas afirmam que quando a vítima percebeu que o automóvel estava em movimento já era tarde. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (10), no bairro de Humaitá, em Santa Catarina.

O socorro foi acionado, mas quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, a vítima foi encontrada caída no chão, com sinais de parada cardiorrespiratória, fratura no tórax e hemorragia nas vias áreas. A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local, e constatou o óbito do motorista. O corpo foi recolhido pelo Instituto Geral de Perícias (IGP).

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)