Funcionário aperta botão errado e mata colega prensado em garimpo

Um trágico acidente de trabalho aconteceu na manhã desta sexta-feira (16) em Poconé, a 104 km de Cuiabá (MT). Um funcionário de um garimpo morreu enquanto fazia a manutenção de um moinho. O colega apertou o botão errado e pôs o maquinário em funcionamento. As informações foram divulgadas pelo G1/MT.

O acidente aconteceu quando um funcionário tentava ligar um segundo equipamento, mas apertou o botão do equipamento que estava com um trabalhador no interior fazendo a manutenção.

Ao ser imprensado dentro do maquinário, a vítima chegou a gritar por socorro. O equipamento foi desligado pelos colegas, mas o moinho já havia dado a volta e prensado o corpo do funcionário, de acordo com informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo os agentes, o funcionário teve as pernas trituradas e parte do rosto desfigurado.

O homem, ainda não foi identificado, estava morto quando os bombeiros e a polícia chegaram ao local. O acidente está sendo investigado pela Polícia Civil.

