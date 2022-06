Idoso morre esmagado por caçamba em Santarém

Um idoso identificado como Damião de Lima, de 62 anos, foi esmagado por uma caçamba na manhã desta segunda-feira (20), no município de Santarém. O grave acidente aconteceu no cruzamento da Av. Turiano Meira e Moaçara quando a vítima seguia na via em uma bicicleta, foi atingido pelo veículo e teve a cabeça esmagada. Imagens de câmeras de segurança registraram o ocorrido.

Na imagem é possível ver que o idoso e a caçamba que o caminhão estava na Avenida Moaçara e seguia paralelamente à bicicleta conduzida pelo idoso, porém o veículo pesado fez uma conversão à direita aparentemente sem perceber que o veículo do idoso estava a seu lado, no canto da rua, atropelando-o e passando por cima dele, sem que houvesse tempo para reação.

Nas imagens é possível ver que o condutor do veículo não parou no momento do acidente, no entanto, testemunhas afirmaram que ele retornou ao local.

O Serviço Móvel de Emergência (Samu) foi acionada e constatou o óbito. O corpo do idoso foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).